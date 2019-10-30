В июле 2019 года стало известно о смерти 36-летнего британского дзюдоиста Крэйга Фэллона.

30 октября издание Mirror обнародовало информацию о причинах смерти спортсмена. Как сообщает источник, Фэллон был найден повешенным в лесу на западе Англии; его автомобиль обнаружили на дне реки.

Перед смертью дзюдоист написал пространное электронное письмо своей девушке, в котором попросил не искать виновных. «Это мой выбор», – отметил Крэйг.

В 2005 году Фэллон стал чемпионом мира по дзюдо, победив на турнире, который проходил в Египте.

В 2008 году он представлял Великобританию на Олимпийских играх в Пекине, где занял седьмое место.

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