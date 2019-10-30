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Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу. Перед смертью он написал письмо девушке
Спортсмен попросил никого не винить в его гибели.
В июле 2019 года стало известно о смерти 36-летнего британского дзюдоиста Крэйга Фэллона.
30 октября издание Mirror обнародовало информацию о причинах смерти спортсмена. Как сообщает источник, Фэллон был найден повешенным в лесу на западе Англии; его автомобиль обнаружили на дне реки.
Перед смертью дзюдоист написал пространное электронное письмо своей девушке, в котором попросил не искать виновных. «Это мой выбор», – отметил Крэйг.
- В 2005 году Фэллон стал чемпионом мира по дзюдо, победив на турнире, который проходил в Египте.
- В 2008 году он представлял Великобританию на Олимпийских играх в Пекине, где занял седьмое место.
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