На юниорском чемпионате России по дзюдо исполнительница перепутала слова гимна

На чемпионате России среди юношей до 18 лет произошел неприятный инцидент – исполнительница национального гимна перепутала слова.

Как сообщает РИА «Новости», хедлайнером церемонии открытия турнира стала артистка театра «Ромэн» Тамара Череповская. Девушка осеклась с первой строчки и пропела следующее: «Россия – державная наша Россия, любимая наша родная земля...»

Турнир прошел в подмосковном Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря.

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