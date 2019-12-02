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На юниорском чемпионате России по дзюдо исполнительница перепутала слова гимна
Неловко вышло.
На чемпионате России среди юношей до 18 лет произошел неприятный инцидент – исполнительница национального гимна перепутала слова.
Как сообщает РИА «Новости», хедлайнером церемонии открытия турнира стала артистка театра «Ромэн» Тамара Череповская. Девушка осеклась с первой строчки и пропела следующее: «Россия – державная наша Россия, любимая наша родная земля...»
- Турнир прошел в подмосковном Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря.
- Дзюдо входит в программу Олимпийских игр.
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