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На юниорском чемпионате России по дзюдо исполнительница перепутала слова гимна

На юниорском чемпионате России по дзюдо исполнительница перепутала слова гимна
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Неловко вышло.

На чемпионате России среди юношей до 18 лет произошел неприятный инцидент – исполнительница национального гимна перепутала слова.

Как сообщает РИА «Новости», хедлайнером церемонии открытия турнира стала артистка театра «Ромэн» Тамара Череповская. Девушка осеклась с первой строчки и пропела следующее: «Россия – державная наша Россия, любимая наша родная земля...»

  • Турнир прошел в подмосковном Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря.
  • Дзюдо входит в программу Олимпийских игр.

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