21-летняя российская дзюдоистка Марьям Есеркеева совершила попытку суицида, выбросившись из окна. Инцидент произошел в декабре 2019 года в Самаре, где Марьям тренировалась в школе олимпийского резерва.

По информации Волга Ньюс, спортсменка получила многочисленные переломы, черепно-мозговую травму, и впала в кому. Есеркеева очнулась 7 февраля, она может разговаривать и помнит о произошедшем. Ей присвоили первую группу инвалидности.

«В 4 утра 11 декабря она выпрыгнула из окна четвертого этажа гостиницы», – рассказал отец девушки, Кэлис Есеркеев. Мужчина связывает поступок дочери с домогательствами со стороны тренера Сергея Герасимова – девушка рассказывала родителям о проблемах в отношении с наставником, а также писала в полицию заявление об изнасиловании.

«Я отдавал тренеру нормального, здорового ребенка, а через пять лет получил калеку во всех смыслах. Кто в этом виноват? Показательно, что из Самары никто даже не позвонил, не искал Марьям. Я буду обращаться в Следственный комитет и прокуратуру, так этого не оставлю», – заявил Есеркеев.

Позже с комментарием выступило министерство спорта Самарской области. «По имеющейся информации, в 2019 году у спортсменки возникли серьезные проблемы с употреблением алкоголя. Были факты неоднократного нахождения ее в сильнейшем алкогольном опьянении, крайне неадекватного поведения в таком состоянии», – цитирует заявление «Р-Спорт».

Марьям Есеркеева – двукратная победительница юниорского первенства России.

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