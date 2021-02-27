В Дагестане на соревнованиях по дзюдо случилась массовая драка с участием спортсменов и болельщиков. Инцидент произошел на чемпионате СКФО среди юниоров и юниорок.

Подробности случившегося неизвестны, но на ролике видно, что в драке участвуют и зрители, и спортсмены, а в одном из эпизодов дзюдоист пытается ответить набросившемуся на него болельщику ударом ногой.

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  • Соревнования проходили в каспийском Дворце спорта им. Али Алиева.
  • На турнире присутствовали спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов и известный дзюдоист Магомед Джафаров.

Дагестанский боец устроил массовую драку после победы на турнире KSW 58

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