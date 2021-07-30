Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал обладателем бронзы Олимпиады-2020 в Токио в весе от 100 кг.

В поединке за третье место он победил бронзового призера ЧМ-2021 из Украины Якова Хаммо. Судья объявил сильнейшим Башаева после того, как тот выиграл иппоном.

Бронза Башаева – третья для России в дзюдо на Играх в Токио.

В поединке за золото Гурам Ташишвили из Грузии проиграл чеху Лукашу Крпалеку и забрал серебро.

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