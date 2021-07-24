Дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио – спортсменка завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг.
Соперницей Дарьи была израильтянка Шира Ришони. Украинка победила иппоном в самом конце поединка. Во второй схватке за бронзовую медаль Мунхбатын Уранцэцэг из Моноголии удушающим приемом победила представительницу Португалии Катарину Кошту.
В главном финале золото взяла косоварка Дистрия Красники, одолевшая Фуну Тонаки из Японии.
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