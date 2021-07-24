Дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио – спортсменка завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг.

Соперницей Дарьи была израильтянка Шира Ришони. Украинка победила иппоном в самом конце поединка. Во второй схватке за бронзовую медаль Мунхбатын Уранцэцэг из Моноголии удушающим приемом победила представительницу Португалии Катарину Кошту.

В главном финале золото взяла косоварка Дистрия Красники, одолевшая Фуну Тонаки из Японии.

Дзюдо Дзюдоисты подрались со зрителями. Вышел бой стенка на стенку 27/02/2021 В 20:52

Российская спортсменка Ирина Долгова выбыла в 1/16 финала.

Всего в дзюдо будет разыграно 15 комплектов медалей.

Дзюдо Носов заявил, что раньше не верил в допинг из-за российской пропаганды 22/12/2020 В 10:36