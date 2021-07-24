Дзюдоист Елдос Сметов стал первым медалистом Олимпийских игр в Токио из Казахстана. Спортмен взял бронзу в весовой категории до 60 кг, одолев Торнике Чакадуа из Нидерландов.
Вторую бронзу француз Лука Мхеидзе вырвал в поединке против южнокорейца Ким Вон Джина. Олимпийским чемпионом стал японец Наохиса Такато, одолевший Юн Вэй Янга из Тайбэя.
  • Российский спортсмен Роберт Мшвидобадзе выбыл в 1/16 финала.
  • Всего в дзюдо будет разыграно 15 комплектов медалей.
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