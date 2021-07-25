Корейская дзюдоистка Кан Ючжон не смогла уложиться в весовой норматив перед олимпийским турниром по дзюдо и прибегла к нетрадиционному способу сгонки веса.

25-летняя спортсменка выступает в весовой категории до 48 килограммов, но с октября прошлого года Чжон страдает от сильной боли в левом колене, из-за чего не может должным образом контролировать вес во время тренировок. В итоге за сутки до поединка на Олимпиаде спортсменка столкнулась с проблемами на взвешивании. Дзюдоистка ничего не ела за несколько часов до процедуры, но ее вес всё равно составил 48,850 килограммов – при этом допустимый перевес мог составить лишь в 500 граммов.

Кан Ю пыталась согнать вес пробежками, но организм был настолько обезвожен, что в какой-то момент спортсменка даже потеряла сознание от перенапряжения. За 2 часа до официального взвешивания ей нужно было срочно сбросить 150 граммов. Чтобы избавиться от них, Чжон пошла на крайние меры и полностью состригла волосы. Весы показали 48,5 килограммов.

Токио-2020 Есть медаль у Казахстана – дзюдоист Сметов завоевал бронзу ДЕНЬ НАЗАД

Увы, радикальная процедура сгонки веса не помогла спортсменке – Кан Ючжон проиграла в первом же поединке с Марусой Стангар из Словении и покинула Игры на стадии 1/16 финала.

Токио-2020 Дзюдоистка Белодед принесла Украине 1-ю медаль Токио ДЕНЬ НАЗАД