Японская дзюдоистка Ута Абэ стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 52 кг.

В финальном поединке она одолела француженку Амандин Бушар. На пятой минуте дополнительного времени Абэ провела удушающий прием и удержала соперницу на ковре. Это принесло ей победу. Личный счет между спортсменками – 6-1 в пользу японки.

В бронзовых поединках итальянка Одетте Джуффрида иппоном переборола Реку Пупп из Венгрии, а британка Челси Джайлс не подпустила к медали представительницу Швейцарии Фабьенн Кохер – также иппоном.

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