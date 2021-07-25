Японский дзюдоист Хифуми Абэ выиграл олимпийское золото в весовой категории до 66 кг. В решающем поединке он справился с представителем Грузии Важой Маргвелашвили.
Кореец Ан Баул не подпустил к бронзовой медали итальянца Мануэля Ломбардо, возглавляющего мировой рейтинг – поединок завершился иппоном. Вторую бронзу завоевал Даниэль Карнин из Бразилии, а проигравшим оказался представитель Израиля Барух Шмаилов.
- Российский дзюдоист Якуб Шамилов выбыл в 1/16 финала от Маргвелашвили.
- В дзюдо разыгрывается 15 комплектов наград.
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