Японский дзюдоист Сохеи Оно завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 73 кг. В финале Оно победил грузина Лашу Шавдатуашвили. Бронзовую награду взял кореец Ан Чан Грим и представитель Монголи Цогтбатар Ценд-Очир.
У женщин в категории до 57 кг золото забрала косоварка Нора Гякова, которая одолела француженку Сару Сизик. Бронзовые медали достались японке Цукасе Йосиде и канадке Джессике Климкейт.
- Сохеи Оно взял седьмую золотую медаль для сборной Японии на Олимпиаде-2020.
- Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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