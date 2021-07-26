Японский дзюдоист Сохеи Оно завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 73 кг. В финале Оно победил грузина Лашу Шавдатуашвили. Бронзовую награду взял кореец Ан Чан Грим и представитель Монголи Цогтбатар Ценд-Очир.

У женщин в категории до 57 кг золото забрала косоварка Нора Гякова, которая одолела француженку Сару Сизик. Бронзовые медали достались японке Цукасе Йосиде и канадке Джессике Климкейт.

Сохеи Оно взял седьмую золотую медаль для сборной Японии на Олимпиаде-2020.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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