Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос рассказала, почему тренер бил ее по лицу перед схваткой с венгеркой Софи Ёзбаш в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио. Сам бой немка проиграла и выбыла из турнира.

«Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» – подписала Трайдос видео в инстаграме.

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В дзюдо разыгрывается 15 комплектов наград.

Турнир по дзюдо в Токио проходит с 24 по 31 июля.

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