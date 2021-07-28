У сборной России еще одна бронзовая медаль – ее завоевала дзюдоистка Мадина Таймазова, в схватке за третье место одолевшая хорватку Бабрару Матич. Девушки выступали в весовой категории до 70 кг, бой продлился все основное время и завершился в «голден скор».

По ходу полуфинального поединка против японки Араи Тизуру Мадина пропустила много ударов и получила травмы лица, после боя к ней подходили врачи.

Мадина Таймазова Фото: Getty Images

Токио-2020 Тренер лупил дзюдоистку по лицу перед боем. Зачем? 5 ЧАСОВ НАЗАД

Мадина Таймазова Фото: Getty Images

В 1/16 финала Мадина победила Марию Бернабеу из Испании, затем одолела Марию Портелью из Бразилии, а в 1/4 финала – гречанку Элизавет Телцидоу.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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