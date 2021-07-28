Дзюдоистка Мадина Таймазова выплеснула эмоции после завоевания бронзовой медали в категории до 70 кг на Олимпиаде в Токио. Она рассказала, что проиграла японке в полуфинале не в последнюю очередь из-за судей, которые не заметили запрещенный прием.

«Чувствую себя уже хорошо. Я выходила на полуфинал бороться и выходила именно за победой. Я очень сильно хотела золото и сделать этот шаг. Я приложила максимум усилий и все оставила на ковре, но, к сожалению, не удалось.

Я не могу судить и говорить что-то о том спорном моменте в конце схватки, но там была оценка. Что касается партера, она блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом, я закричала. Судьи посчитали, что ее не надо наказывать. Для меня это не оправдание. Даже после тех моментов я была готова бороться до победы, но проснулась уже проигравшей.

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После полуфинала меня поддерживали все и сказали, чтобы я все забыла, этого не вернуть и нужно забрать медаль. Я тоже так посчитала, но проводить работу над ошибками, конечно, буду. Не было опасения, что враги могут не допустить, они снимать могут только, учитывая наше мнение. Даже без глаза бы вышла на бой за бронзу. На данный момент вижу только левым, но я забыла об этом. Во второй схватке мне прилетел локоть от бразильянки. С каждой минутой глаз видел все меньше и меньше. Ребра тоже побаливали после боя с японкой.

Перед полуфиналом чувствовала себя хорошо, да даже если бы чувствовала себя плохо, все равно выходила бы драться до конца. У меня были моменты, когда я думала, что японка устала, но, если бороться столько, любая бы устала. Я знала, что мне не надо сдаваться и бороться до конца.

На бой за бронзу я выходила бороться до конца, это был мой долг. Идти и оставить те силы, которые есть. Если бы мне перед Олимпиадой сказали, что будет бронза, я бы сказала: а можно золото? Я максимально сконцентрировалась на схватке и сопернице, не обращала внимание на боль. Думаю, что завтра будет болеть все. Судьям я бы сказала: бог вам судья», – приводит слова Таймазовой «Чемпионат»

В матче за бронзу Мадина победила хорватку Барбару Матич.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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