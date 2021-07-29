Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 100 кг.
В решающей схватке он победил Варлама Липартелиани из Грузии со счетом 1:0 (вазари). Ильясов получил возможность побороться за бронзу, пройдя через утешительный раунд, так как в четвертьфинале уступил португальцу Жорже Фонсеке. Но поединок против Карл-Рихарда Фрая (Германия) стал успешным и вывел Нияза в бронзовый бой.
  • В дзюдо разыгрывается 15 комплектов наград.
  • Олимпийский турнир дзюдоистов завершается 31 июля.
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