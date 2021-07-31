Сборная России осталась без медалей в смешанных командных соревнованиях по дзюдо. В утешительном финале команда, за которую выступала Мадина Таймазова, Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев, Дарья Межецкая и Муза Могушков, уступила Израилю – 1-4.

Другую бронзу в миксте взяла Германия. Золото позже разыграют дзюдоисты Франции и Японии.

сборная России по дзюдо завоевала три бронзовые медали в Токио.

Россия идет четвертой в медальном зачете с 36 (10-15-11) наградами.

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