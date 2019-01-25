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«Не несем ответственности за травмы после пятюни от Норриса». В Техасе пройдет забег двойников Чака

«Не несем ответственности за травмы после пятюни от Норриса». В Техасе пройдет забег двойников Чака
Eurosport

1 час назад

Легенда тоже будет там.

Шестикратный чемпион мира по карате Чак Норрис станет ведущим забега на 5 км в Техасе, где все участники будут двойниками актера.

Все зарегистрировавшиеся получат футболку, пряжку для ремня и накладную бороду. Чак даст старт соревнованиям и встретит участников на финише, правда, организаторы «не несут ответственности за травмы после пятюни от Норриса», сообщает ABC.

  • Забег пройдет 4 мая, все собранные средства пойдут на благотворительность.
  • В финале забега выберут «Лучшего мужчину-Чака Норриса», «Лучшую женщину-Чака Норриса» и «Лучшего ребенка-Чака Норриса».

«Я видел смерть в ее глазах и был обязан что-то сделать». Чак Норрис бросил все ради умирающей жены

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