«Не несем ответственности за травмы после пятюни от Норриса». В Техасе пройдет забег двойников Чака

Шестикратный чемпион мира по карате Чак Норрис станет ведущим забега на 5 км в Техасе, где все участники будут двойниками актера.

Все зарегистрировавшиеся получат футболку, пряжку для ремня и накладную бороду. Чак даст старт соревнованиям и встретит участников на финише, правда, организаторы «не несут ответственности за травмы после пятюни от Норриса», сообщает ABC.

Забег пройдет 4 мая, все собранные средства пойдут на благотворительность.

В финале забега выберут «Лучшего мужчину-Чака Норриса», «Лучшую женщину-Чака Норриса» и «Лучшего ребенка-Чака Норриса».

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