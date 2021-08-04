Российская каратистка Анна Чернышева не примет участия в Олимпиаде в Токио. Спортсменка сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Очень грустная новость пришла из Японии – наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест.

Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко и очень хотим поддержать, всей Федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами!» – сообщает пресс-служба Федерации карате России в инстаграме.

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Чернышева – единственная русская каратистка на Олимпийских играх, она должна была выступить 5 августа в категории до 55 кг.

Олимпийские игры заканчиваются 8 августа.

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