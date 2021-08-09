Бронзовый призер Олимпиады в Токио из Украины Станислав Горуна эмоционально высказался о травле соотечественницы, прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, на которую нападают за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

«Спорт, мать вашу, вне политики! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов c вашей ****** [долбаной] политикой.

Спортсмен занимается своим ремеслом. Фото на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, которое на момент сводит вместе успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене.

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Иногда в этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет измены в поздравлениях Никольченко и Верняева своих оппонентов по спорту.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих Фото: Getty Images

Их свел спорт, жизнь. Люди подружились через конкуренцию и одинаково тяжелую работу над собой, из-за уважения к труду друг друга. Какое это имеет отношение к международной политике?

Грузите спортсмена за его политические проявления, но ********** [отстаньте] от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей.

Олимпиада – это квинтэссенция спорта! Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Еще немного бизнеса.

В ваших негативных и критикующих комментариях гораздо больше измены. Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы, комментируя, даете выдуманной «измене» реальную жизнь.

Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Вся наша жизнь с таким подходом – это политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте ее во все подряд», – написал Горуна в фейсбуке

Горуна завоевал бронзу, проиграв в полуфинале турнира в весе до 75 кг итальянцу Луиджи Буза.

Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль.

Олимпиада в Токио стала первой в карьере 28-летней Ласицкене. 19-летняя Магучих также впервые выступила на Играх.

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