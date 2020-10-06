Необычный по степени абсурдности скандал произошел на этапе чемпионата мира по картингу в Лонато (Италия).

Поводом послужила авария с участием местного пилота Луки Корбери. 23-летний итальянец вынужденно сошел с трассы и затаил обиду на соперника, который стал одним из инициаторов столкновения. Корбери оторвал от своего поврежденного карта бампер, вышел к трассе и дождался, пока обидчик проедет мимо него.

Он швырнул бампером в сторону машины соперника, но не попал – все без последствий проехали мимо.

Душа итальянца тем не менее все еще требовала мести, и после окончания гонки он устроил драку в закрытом парке для пилотов.