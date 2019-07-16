Брат известного советского кикбоксера Александра Иванова – бизнесмен Альберт Иванов – погиб вместе с тремя друзьями, спасая тонувших детей на реке Лена в Якутии.

Во время купания на несанкционированном пляже на реке около острова Пономарев утонули трое детей в возрасте от 4 до 7 лет и четверо мужчин от 45 до 47 лет, которые бросились за ними в воду.

«Погиб брат известного кикбоксера Александра Иванова, убитого в «лихие девяностые» – уроженец села Антоновка Нюрбинского улуса, бизнесмен Альберт Иванов. Погиб вместе с тремя друзьями, спасая тонувших детей на реке Лена. Ему было 46 лет. Земляки в соцсети пишут, что погибли трое детей и товарищи Александра – А. Алексеев, А. Таран и В. Егоров. Один из мужчин был из Владивостока», – цитирует уроженку Нюрбинского улуса Марию Данилову «Р-Спорт».

Иванов – чемпион мира 1991 года и трехкратный чемпион СССР.

Иванова убили в ночь с 7 на 8 мая 1995 года.

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу был убит другом в Якутске, его тело нашли в лесу

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