В Санкт-Петербурге обнаружили мертвым экс-чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.

В оперативную службу поступил звонок о том, что в реке Мойке нашли труп мужчины. Сотрудники правоохранительных органов вытащили тело из воды у дома по набережной. Осмотр показал, что 50-летнему Сергею Карпенко выстрелили в голову.

Сын Сергея, блогер Юрий «Юра Зефир» Карпенко сообщил, что отец пропал 23 июля. «Телефон, машину, все документы оставил на работе и ушел в направлении Английской набережной, дальше по камерам его никто нигде не видел», – написал Карпенко-младший.

«Невские Новости» уточнили, что в 90-е Карпенко был чемпионом России и СНГ, а также выступал в финале чемпионата Европы по кикбоксингу.

В последнее время Сергей тренировал детей и молодых людей в физкультурно-оздоровительном комплексе.

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