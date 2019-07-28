В Петербурге обнаружили тело экс-чемпиона по кикбоксингу. Его нашли в воде с простреленной головой
Сил родным и близким.
В Санкт-Петербурге обнаружили мертвым экс-чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.
В оперативную службу поступил звонок о том, что в реке Мойке нашли труп мужчины. Сотрудники правоохранительных органов вытащили тело из воды у дома по набережной. Осмотр показал, что 50-летнему Сергею Карпенко выстрелили в голову.
Сын Сергея, блогер Юрий «Юра Зефир» Карпенко сообщил, что отец пропал 23 июля. «Телефон, машину, все документы оставил на работе и ушел в направлении Английской набережной, дальше по камерам его никто нигде не видел», – написал Карпенко-младший.
- «Невские Новости» уточнили, что в 90-е Карпенко был чемпионом России и СНГ, а также выступал в финале чемпионата Европы по кикбоксингу.
- В последнее время Сергей тренировал детей и молодых людей в физкультурно-оздоровительном комплексе.
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