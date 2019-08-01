Петербургский кикбоксер избил свою девушку за отказ сварить ему суп

Петербургский кикбоксер Виталий Крутолевич избил свою девушку Анастасию за отказ сварить суп. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным источника, боец жил за счет Анастасии. Однажды он разбудил ее и потребовал немедленно сварить суп. Девушка отказалась, и тогда Крутолевич напал на нее.

«Я сказала, что я только проснулась и сейчас не буду готовить, на что он ответил, что меня заставит, и оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, и первым же ударом он нанес мне три перелома на лице. Впоследствии он бил меня еще, но я уже находилась в шоковом состоянии и немного не осознавала происходящего», – рассказала Настя.

У девушки был зафиксирован перелом лицевой кости в нескольких местах, после которого пострадавшей установили металлическую пластину. Ей потребовался год на лечение. Жертва обратилась в полицию, благодаря экспертизе она смогла доказать причинение тяжкого вреда здоровью. Возможно, дело дойдет до суда.

Крутолевич – финалист Кубка мира по кикбоксингу.

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