Петербургский кикбоксер избил свою девушку за отказ сварить ему суп
Кошмарная история из культурной столицы.
Петербургский кикбоксер Виталий Крутолевич избил свою девушку Анастасию за отказ сварить суп. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
По данным источника, боец жил за счет Анастасии. Однажды он разбудил ее и потребовал немедленно сварить суп. Девушка отказалась, и тогда Крутолевич напал на нее.
«Я сказала, что я только проснулась и сейчас не буду готовить, на что он ответил, что меня заставит, и оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, и первым же ударом он нанес мне три перелома на лице. Впоследствии он бил меня еще, но я уже находилась в шоковом состоянии и немного не осознавала происходящего», – рассказала Настя.
У девушки был зафиксирован перелом лицевой кости в нескольких местах, после которого пострадавшей установили металлическую пластину. Ей потребовался год на лечение. Жертва обратилась в полицию, благодаря экспертизе она смогла доказать причинение тяжкого вреда здоровью. Возможно, дело дойдет до суда.
- Крутолевич – финалист Кубка мира по кикбоксингу.
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