Федерация кикбоксинга России сообщила, что в Севастополе вечером 4 августа погибли две спортсменки.

Вице-чемпионка мира Элина Гисмеева и победительница первенства планеты Фатима Жагупова находились на сборе в Крыму. После завершения и перед отлетом они решили искупаться на территории яхт-клуба, где не оборудованы места для водных процедур. В городе также объявили штормовое предупреждение.

Гисмеева прыгнула с пирса, сильным прибоем ее ударило о пирс. Жагупова бросилась на помощь в воду, попала под высокую волну и утонула.

Спасатели оперативно прибыли на место трагедии, но плавсредства ГУ МЧС РФ не добрались из-за четырехбалльных волн и сильного ветра. Сотрудники обнаружили на поверхности воды тело одной из девушек и не нашли другую спортсменку. Из-за непогоды первый труп подняли лишь утром 5 августа, второй – спустя 70 минут после первого.

Элина Гисмеева – вице-чемпионка мира-2017 в весе свыше 70 кг. Элина – дочь девятикратного чемпиона мира по кикбоксингу Алмаза Гисмеева. Он уже вылетел на место трагедии.

Фатима Жагупова – чемпионка мира в весе до 48 кг, шестикратная чемпионка России, четырехкратная обладательница Кубка мира, победительница чемпионата Европы.

Брат первого советского чемпиона мира по кикбоксингу погиб с друзьями, спасая детей на реке Лена

Качай приложение Eurosport для iOS или Android