Детского тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фотографий 20-летней давности

Детского тренера по кикбоксингу уволили из магнитогорского спортивного центра из-за эротической фотосессии, в которой девушка поучаствовала почти 20 лет назад.

По словам 41-летней Екатерины Конопенко, съемка прошла в начале 2000-х годов для проекта под названием «Эксперимент» и предназначалась для оформления поэтического альбома. Даме было всего 20 лет, и педагогом она на тот момент не работала.

«Директор организовала собрание и на экране перед всеми сотрудниками показала мои фотографии, пытаясь добиться общественного порицания в духе 1937 года. Кроме того, мне известно, что администрация школы неоднократно демонстрировали мои фото педагогам, сопровождая это вульгарными оценками», – приводит слова Конопенко «Комсомольская правда».

Увольнение объясняют тем, что по трудовому кодексу совершение педагогом «аморального поступка, несовместимого с исполнением данной работы», – достаточное основание для расторжения трудового договора. Тренер намерена подать заявление в суд.

Конопенко считает, что ее уволили из-за личного конфликта с директором спортивного центра.

Родители ее учеников поддерживают в конфликте тренера.

Румынский кикбоксер выключил соперника молниеносной вертушкой

Качай приложение Eurosport для iOS и Android