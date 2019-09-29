Екатерина Конопенко, детский тренер по кикбоксингу из Магнитогорска, прокомментировала увольнение из-за эротической фотосессии 20-летней давности.

«Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», – сказала Конопенко в интервью одному из подмосковных телеканалов России.

5 сентября Екатерину уволили из детско-юношеского центра по статье Трудового кодекса «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка».

Руководство центра обнаружило эротическую фотосессию с участием девушки, но сама Конопенко заявляет, что снимки сделаны 20 лет назад, когда она не работала педагогом.

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