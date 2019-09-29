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«Педагоги, долой купальники!» Уволенный за секси-фото детский тренер по кикбоксингу против ханжества
Она требует сразу голые снимки!
Екатерина Конопенко, детский тренер по кикбоксингу из Магнитогорска, прокомментировала увольнение из-за эротической фотосессии 20-летней давности.
«Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», – сказала Конопенко в интервью одному из подмосковных телеканалов России.
- 5 сентября Екатерину уволили из детско-юношеского центра по статье Трудового кодекса «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка».
- Руководство центра обнаружило эротическую фотосессию с участием девушки, но сама Конопенко заявляет, что снимки сделаны 20 лет назад, когда она не работала педагогом.
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