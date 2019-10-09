Из квартиры многократной чемпионки России и мира Фатимы Жагуповой пропали личные вещи. Мать погибшей спортсменки считает, что виновата ее подруга и партнерша по сборной.

В августе 2019 года в Крыму погибли две спортсменки женской сборной России по кикбоксингу – Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Фатима пыталась спасти Элину, решившую поплавать в Черном море в четырехбалльный шторм, но сама не справилась с волнами.

История на этом не закончилась. Как сообщает телеграм-канал Mash, недавно из квартиры Жагуповой пропали спортивные костюмы и часы. Мать кикбоксерши считает, что к этому причастна подруга и коллега по сборной ее погибшей дочери. Даму зовут Юлия Ельская, сообщается, что она дружила с Фатимой на протяжении десяти лет.

Фатима Жагупова – чемпионка мира в весе до 48 кг, шестикратная чемпионка России, четырехкратная обладательница Кубка мира, победительница чемпионата Европы.

Девушке было 33 года.

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