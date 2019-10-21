Бойцы K-1 Рико Верхувен и Бадр Хари словесно сцепились на совместной пресс-конференции за два месяца до боя-реванша, который состоится 21 декабря.

В течение пресс-конференции Бадр выкрикивал дату боя в ответ на слова Верхувена.

– Что же будет 21 декабря? – издевательски спросил Верхувен.

– 21 декабря я заставлю твою маму пердеть, – ответил Хари на марокканско-арабском языке.

Первый бой между марокканцем и голландцем завершился победой Верхувена техническим нокаутом.

34-летний Хари – близкий друг Криштиану Роналду. Их совместный отдых в 2016 году стал мемом у хейтеров.

Хари попроще. Кикбоксер, к которому летает Криштиану Роналду

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