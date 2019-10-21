«Заставлю твою маму пускать газы». Друг Роналду Бадр наехал на соперника на пресс-конференции
Трешток везде.
Бойцы K-1 Рико Верхувен и Бадр Хари словесно сцепились на совместной пресс-конференции за два месяца до боя-реванша, который состоится 21 декабря.
В течение пресс-конференции Бадр выкрикивал дату боя в ответ на слова Верхувена.
– Что же будет 21 декабря? – издевательски спросил Верхувен.
– 21 декабря я заставлю твою маму пердеть, – ответил Хари на марокканско-арабском языке.
- Первый бой между марокканцем и голландцем завершился победой Верхувена техническим нокаутом.
- 34-летний Хари – близкий друг Криштиану Роналду. Их совместный отдых в 2016 году стал мемом у хейтеров.
Хари попроще. Кикбоксер, к которому летает Криштиану Роналду
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