26-летняя спортсменка Саида Алетаха скончалась в результате травм, полученных во время поединка по кикбоксингу.

Как сообщает Daily Star, Саида занималась кикбоксингом на любительском уровне, но относилась к делу очень ответственно. Очередной бой закончился для девушки трагически – ее доставили в госпиталь Саутгемптона в критическом состоянии. Врачи не смогли помочь Алетахе и 17 ноября констатировали ее смерть.

Саида жила и занималась боевыми искусствами в Англии, но родилась в Иране. Отсюда и неизменный хиджаб, который девушка надевала как на тренировки, так и на бои.

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