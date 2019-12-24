Мароккано-голландский кикбоксер Бадр Хари уступил соотечественнику Рико Верхувену на турнире Glory: Collision 2.

В третьем раунде Бадр пробил Верхувену вертушку, но наткнулся на блок и рухнул на настил с травмой. Судья остановил поединок и присудил Рико победу техническим нокаутом.

Тренер Хари Майк Пасенье рассказал, что его подопечный избежал серьезного повреждения: «В любом случае у него нет переломов, это что-то со связками на лодыжке. Ему наложили гипс прошлой ночью, и он пройдет дополнительный осмотр. Когда мы вернемся, то, вероятно, проведем разминочный бой, а затем снова пойдем на чемпионский пояс против Рико».

Это не первый поединок между Бадром и Верхувеном: в первом Хари также уступил техническим нокаутом из-за травмы.

Всего на счету Хари 106 побед и 13 поражений в поединках по правилам кикбоксинга.

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