На одном из региональных турниров по кикбоксингу произошел невероятнейший нокаут.

Двое соперников проверяли друг друга перед схваткой. Кикбоксер в синем шлеме высоко поднял ноги и готовил удар коленом.

Но затем файтер в красном шлеме исполнил шикарный бэк-кик с разворота, попал противнику в голову и отправил в нокаут. Будущий победитель уже подбежал и приготовился к добиванию, но вовремя подскочивший рефери остановил поединок и зафиксировал выигрыш нокаутом.

«Не дергайся, если не вывозишь», – заметил автор видео.

Имя участников и место проведения соревнований установить не удалось.

Кикбоксинг – группа видов рукопашного боя, основанных на ударах ногами и кулаками. Исторически этот спорт развился от смешения карате с боксом.

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