Опубликовано 28/03/2021 в 10:57 GMT | Обновлено 28/03/2021 в 10:59 GMT

В Японии прошел турнир K Festa 4 по K-1, в рамках которого состоялось 24 поединка. 14 из них завершились нокаутами.

Во середине третьего раунда ганец Айинта Али уложил на канвас японца Каито. Али провел сопернику хайкик, после чего пробил правый хук.

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Другой японец, Кумура Масаши, мощным джебом отправил в нокаут бойца из Таиланда Даусахона Моттасанаи. Масаши подловил соперника после того, как тот несколько раз рассек воздух перчатками в попытке нанести урон японцу.

В одном из главных поединков вечера встречались представители Японии – Киотаро и Джицуката Косуке. Во втором раунде брутальный нокаут принес победу первому бойцу, который прижал соперника к канатам и нанес сокрушительный джеб.

Во втором раунде титульного поединка тяжеловесов иранец Сина Каримян бэкфистом одолел Кей-Джи.

В главном событии турнира Такеру нокаутировал Леону Петтаса после жесткого обмена ударами. Победитель так увлекся, что сам еле удержался на ногах.

Турнир K Festa 4 разбит на 2 дня – 21 и 28 марта. В первый день 7 боев из 17 завершились нокаутами, а за пояс K-1 в легчайшем весе бились Тацуя Цубакихара и Юки Эгава.

В файткарде 28-го числа разыграли два пояса: Кей-Джи и Сина Каримян оспорили титул в тяжелом весе, а Такеру и Леона Петтас – в наилегчайшем.

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