Гаджи Наврузов – боец на голых кулаках, крутой медийный персонаж. Прозвище Автомат придумал себе сам из-за невероятно резвой и резкой работы рук. Раньше он выступал в любительских турнирах по тайскому боксу и кикбоксингу и даже был профессиональным футболистом. Играл в СКА из Хабаровска у Сергея Горлуковича. В 2014 году Наврузов завершил карьеру из-за постоянных травм. Автомат стал более узнаваем среди фанатов боев, когда подписал контракт с промоушеном Top Dog (организация, которая проводит бои на голых кулаках – Eurosport.ru). Его рекорд в кулачке – 5/0, из них четыре нокаут.

Бой Наврузова с Павлом Шуйским собрал на YouTube практически 4,5 миллиона просмотров. Этот поединок стал «Самым зрелищным боем того вечера», «боем годом» и первым в истории вошел в зал славы Top Dog. В 2021 году Гаджи подписал контракт с украинским Mahatch, где, кстати, дрался Артём Лобов. Первый бой Автомата запланирован на 15 декабря 2021 года.

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В интервью журналисту Eurosport.ru Анару Ибрагимов Гаджи Наврузов рассказал:

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какие бонусы получил за спарринг с Дациком и зачем привел туда свою супругу;

почему уехал играть в Хабаровск, хотя был вариант с ЦСКА;

как чувствовать себя уверенно после завершения спортивной карьеры.

как работал в личной охране.

– Когда был боксерский спарринг с Дациком (Гаджи победил нокаутом в первом раунде – Eurosport.ru), ты привел свою жену. Считаешь ей нужно это видеть?

– Да, слушай, она же тоже спортсменка. Она чемпионка мира по карате МВД структур.

– Ого! Где вы познакомились?

– На тренировке, ха-ха. На бой с Дациком она пришла, потому что это было ее желание. Она хочет меня поддерживать и мне самому от этого легче становится. Перед боем она психологически меня готовит.

– Твоя жена общалась с женой Дацика после боя?

– Да, мы принесли им мои любимые шоколадки M&M’s. Мы хотели подарить их перед боем, но организаторы сказали сделать это после.

За несколько дней до боя я отравился, а потом еще и травмировал локоть на тренировке. Честно сказать, мы туда приехали просто чтобы заработать какие-то деньги. Я тогда еще не думал, что будет такая шумиха с просмотрами, лайками и резонансом вокруг этого видео.

– Мне нравятся ваши отношения с женой, потому что ты несколько раз в интервью с Коваленко говорил, что она может назвать тебя «лохом».

– Нет, так она меня не может назвать. Я просто так выразился и пытался донести мысль, что мы можем друг с другом быть открытыми.

– Для меня был интересный момент в конце, когда тебе дают 50 тысяч. Этот бой имел статус условного спарринга, но при этом обязательно платили?

– Да, помимо 50 тысяч, мне дали еще деньги за спарринг.

Гаджи Автомат – instagram.com/gadj.aftomat Фото: Instagram

– За что тебе дали эти деньги?

– 50 тысяч за досрочку, а также 100 тысяч рублей за спарринг. Я просил чуть больше у них, но они остановились на этой сумме.

– Что у тебя с дыхалкой?

– У меня все прекрасно. Больше двух минут я бой не веду.

– Заканчиваешь быстро бои, потому что дыхалка ограниченная или сильно бьешь?

– Второй вариант.

***

– У тебя были моменты в жизни, когда тебе нужно было полностью перезагрузиться?

– Это произошло в тот момент, когда я переболел ковидом. Я начинал тренироваться и понимал, что смысла в тренировках нет, потому что я реально не могу боксировать даже больше двух минут. Тогда приехал Володя Минеев, он помогал мне восстановиться. Мы работали с ним четыре раунда. Тогда меня сняли с боя с Мальдонадо, потому что видели, что я не готов, у меня было не лучшее физическое состояние. Потом прошло определенное количество времени, и я второй раз заболел ковидом.

– Ты болел за Исмаилова или за Минеева?

– Я болел за хороший бой. Трудно ответить, но, наверное, чуть больше я болел за Исмаилова: 51% на 49%. Все-таки мы дагестанцы должны друг друга поддерживать.

– Правда ли, что ты мог драться в Fight Nights?

– Мне кажется, что в дальнейшем это может осуществиться. Если честно, мне кажется, это произойдет после Нового года, потому что Амир Мурадов лезгин, я тоже лезгин, и он их поддерживает.

– Ты задавал себе вопрос, чем будешь заниматься, когда закончишь со спортом?

– Нет, такого не было. Сейчас есть цели, которые надо выполнить. Я стараюсь не распыляться, концентрируюсь на том, что будет в ближайшем будущем. Например, примерно два года занимаюсь одним делом. Пошел в бизнес, взял бабки, тут обосрался, там обосрался, начал распыляться, ничего не получилось. Это примерно. У меня есть бой в «Mahatch» на 15 декабря.

Я готовлюсь и не распыляюсь на то, чем буду заниматься через три-четыре года. Если я сделаю в кулачке 15-0, у меня бой будет стоить минимум миллион долларов. В тяжах можно такие бабки делать. В «Махаче» и так очень хороший контракт. Я проведу три боя. Если еще умножат в два-три раза, то в будущем можно нормально себя чувствовать.

– Сколько ты еще будешь продолжать спортивную карьеру?

– Я думаю, что это только начало. Многие тренеры, которые со мной работали, говорят, что я отличаюсь от других, каждый день прогрессирую. Мне есть куда расти.

– Как ты относишься к своей футбольной карьере?

– Я мог играть в футбол на уровне сборной спокойно, но закончил с карьерой из-за травм. В футболе я лучше, чем в боях. Был очень талантлив. Помню, когда закончил играть в Хабаровске и не выступал два года, то мне позвонил Петя Устинов и сказал, что им в Тверь (Гаджи провел 20 матчей за «Волгу» из Твери – Eurosport.ru) нужен центральный защитник. Я тогда весил 98 килограмм. Я сел в машину, приехал. Это была команда второй лиги. Провел первую тренировку и со мной подписали контракт. Тогда я тренировался по два раза в день. В зале занимался еще.

Перед подписанием контракта со СКА из-за моей фамилии (Наврузов – Eurosport.ru) моему агенту позвонили из Азербайджана и предложили выступать за них. Это типичная история для того времени. Как я помню, они не договорились о деньгах, потому что у меня в Хабаровске был хороший контракт.

– Получается, что ты должен был перейти в азербайджанскую команду и при этом еще выступать за сборную?

– По-моему, было только обсуждение паспорта.

Тогда я еще не догонял, что мой агент Лексаков и тренерский штаб понимали, что я уже отличался от других игроков. Оказывается, уже тогда меня заметили. Начали выбирать лучший вариант и «СКА-Энергия» предложил больше всех.

– Между чем и чем выбирал?

– Слушай, много команд было. Были «Кубань», «Краснодар», которые были в первой лиге. ЦСКА обсуждался, но только при изначальном выступлении за дубль, а хотелось, чтобы в основную команду сразу подписали.

– Для тебя уже тогда было первостепенно, сколько зарабатывать?

– Я не знал, что такие деньги бывают. Я получал свои 5 тысяч рублей. После третьих сборов в СКА меня и Андрея Семенова вызвали и предложили контракты.

– Объясни, что тобой двигало, когда ты переезжал в Хабаровск?

– Когда находился на сборах, то я об этом не задумывался. Но, когда мне дали контракт и я увидел суммы, то вообще стало пофигу куда ехать.

Мы с Семеновым вместе жили. Бывало, пойдем в ресторан или кафе, от души посидим и тысяч по 50 потратим. Потом целый месяц жили на 2-3 тысячи

– Ты не вкладывался в бизнес, покупку квартиры?

– Нет.

– Ты считаешь, что это ошибка?

– Нет, когда у мамы и папы были какие-то проблемы, то я отдавал им деньги, и они решали. Немного оставлял себе. Не помню рассказывал или нет, но есть прикол. Мы с Семеновым вместе жили. Бывало, пойдем в ресторан или кафе, от души посидим и тысяч по 50 потратим. Потом целый месяц жили на 2-3 тысячи, но при этом 200-300 тысяч отправляли домой.

– Ты же в «Динамо» был капитаном.

– Да. Но потом у меня забрали повязку. Тогда поменялось все руководство команды: вместо Твердохлебова тренером пришел Александр Новиков. У меня еще был такой период в жизни, когда я прогуливал школу, ходил в компьютерный клуб и на три-четыре месяца сдал позиции.

– Из-за компов?

– Мне кажется, да.

– Во что играл?

– В Warcraft. Мне тогда лет 14 было. Играл я до 15. Потом в «Трудовых резервах» уже нет.

– Папа не говорил: «Соберись»?

– Ну как это делается? Не так что я при тебе пойду играть. Это же спокойно вместо школы или когда все уснули, если дома есть компьютер. Конечно, ловил, конечно, ругал. Но это нормально.

– Где более сплоченный коллектив: в ММА-тусовке или у футболистов?

– Я уверен, что в боях более сплоченная тусовка, чем в футболе. Хоть футбол и является командным видом спорта, но там все конкурируют между собой. В боях, например, все в разных организациях, и мы все равно вместе тренируемся.

Помню: в СКА с нами на сборах был Юра Газинский. Он с характером, своим мнением, своим стержнем. Были лидерские качества. Нормальный пацан. У нас на тот период много таких пацанов оказалось. На сборах в СКА его что-то не устроило, а руководство хотело его подписать. И Юра перешел в «Луч».

– Ты смотришь футбол?

– Сейчас не смотрю. Но я не критикую тех людей, чьего уровня я не достиг. Я понимаю, насколько им сложно.

– Семенов тяжело выдерживает хейт?

– Да, я примерно понимаю, что это такое. Тогда он чуть неудачно сыграл в моменте против Лукаку, и на него все набросились. Люди не понимают, что это очень тяжело в психологическом плане.

– Семенов – сильный футболист?

– Да, сильный.

– Ты комплекцией похож на Лукаку. На Евро он навозил Семенова конкретно. Обсуждал с ним этот момент?

– Я его поддержал тогда, написал ему. Ну, конечно, он говорит, что был в хорошей форме, но не может объяснить произошедшее.

– Это психологическое?

– Этого я не знаю. Я же не нахожусь внутри команды, не общаюсь с человеком каждый день. Все-таки, когда человек в сборной, то отвлекать его не очень хочется.

– Ты бы смог играть с Лукаку?

– В футбол? Во дворе смог бы, но на профессиональном уровне нет.

– Почему?

– Потому что надо реально смотреть на вещи. Я кикбоксер, он футболист. Он же не сможет со мной минуту в спарринге простоять. Другие скорости, другая работа мышц.

– Ты психологически сильный?

– Что касается боев, то считаю, что сильный. Но, что касается каких-то семейных движений и моей жены, то психологически, мне кажется, я слабенький. Ссоры сказываются на мне, моих тренировках и режиме.

– Ты очень часто обнимаешь противников, тепло приветствуешь, поддерживаешь их.

– Мне кажется, я себя так веду, потому что по сути они мне ничего плохого не сделали, это всего лишь соревновательный момент. Я себя так веду, наверное, с такой опаской в голове, что, если бы я оказался на их месте, я бы не хотел, чтобы со мной поступили по-другому.

– Ты говоришь, что понимаешь, как тяжело переживать хейт. Исходя из какой ситуации?

– Из ситуации с интервью у Коваленко. Он обрезал до фига моментов, выставил меня каким-то больным человеком. И тогда на меня обрушилась волна хейта.

– Какие темы тебя выводят на эмоции?

– Наверное, нет таких тем, которые меня зажигают.

– Когда ты даешь интервью, какие у тебя цели?

– Просто поймать кайф. И даже не ради пиара, о нем я даже не думаю. Я не даю интервью всем подряд.

– Нужен ли футболистам пиар?

– Да, пиар им нужен. Знаешь же «Амкал», «2Drots», вот у них много подписчиков, просмотров. Я был на матче этих команд. Тогда на трибунах было около 10 тысяч человек. Все они пришли, чтобы посмотреть на игру блогеров. Если же брать команды второй лиги, там даже такое количество не приходит.

***

– В интервью Коваленко ты говорил, что у тебя есть охранник, личный ЧОП. Это шутка?

– У меня есть друг Женя. У него свое ЧОП. Поддерживаю его, имею к этому отношение. Даже в интервью Коваленко я хотел про этот ЧОП сказать, но он меня перебил раз десять.

– Какое отношение?

– Какая тебе разница! Процентное. Больше ничего не буду рассказывать!

– Как создать ЧОП?

– Я не знаю, братан. Ты такие вопросы задаешь. Это к Жене. Я туда не лезу. Например, вчера позвонили: «Нужно один вопрос решить. Нужно шесть-восемь хорошо одетых человек. Постоять рядом. Я говорю: «Слушай, у нас не контора убивать долги. У нас контора охранять «Бургер Кинг», «Макдоналдс». У нас спокойный чоп.

– У тебя был когда-нибудь свой охранник?

– Нет-нет. Сам охранником работал. В личке. Охранял серьезного человека. Он был из бизнеса.

– Как так вышло?

– Я тогда прилетел из Бангкока с чемпионата мира по тайскому боксу. Я, кстати, тогда тренировался в зале Fight Nights на Кутузе. У меня был выбор: или я дальше тренируюсь и дерусь в Fight Nights, или я иду работать в личку. Пошел в итоге в личку.

– Почему?

– Хорошие условия, хорошие деньги.

– А Fight Nights что предлагали?

– Они ничего не предлагали. Если бы я дальше тренировался, то были бы обсуждения и перспективы. А у меня уже возраст – 28 лет. И я понимал, что нужно заканчивать с боями. Плюс-минус год работал в личке.

– Какой распорядок дня?

– У меня был самый идеальный распорядок дня. У нанимателя был свой водитель. Мы сидели сзади – в сопровождении. Я за рулем не сидел. Я сидел во второй машине справа, был человеком, который выходит самым первым и сразу. Когда две машины останавливаются, выходит человек справа из второй машины, подходит к двери. Это был я. Двери, конечно, не открывал. Шеф говорил: «Я сам могу это».

– Были ситуации, когда ваша помощь очень требовалась?

– Нет. Не надо на всех резко накидываться. Нужно разбираться в своей работе. Ты же можешь отличить киллера от футболиста? У нас все было спокойно. Детей охраняли. Они с няней выходили на прогулку, а ты рядом стоишь в 7-10 метрах.

– Пытаюсь понять твое поведение в этот момент, чтобы не подавать виду.

– Ничего, спокойно сидишь и наблюдаешь. Как мы с тобой сейчас в кафе.

– А внешний вид?

– Нам можно было ходить, в чем хочешь. У нас шеф – красавчик. Когда в свет выходили или были какие-то мероприятия, мы были в черной одежде: футболки или поло. Например, DOLCE & GABBANA. В костюме не любил ходить. Нам вещи дорогие покупали. Туфли, джинсы. И то все в разном. Это было прикольно. А не как на подбор.

– Разрешение на оружие было?

– Нет. Ты хочешь спросить, было ли оружие? Да, было. Конечно. Слушай, сейчас у кого есть оружие, все без разрешения. Но ни к чему хорошему это не приведет. Я с оружием не хожу. Я сам человек неконфликтный. И лишний раз могу уступить. Были моменты и непонятные ситуации, из машины выходишь: «О! Гаджи!» – «Не будем конфликтовать?» – «Нет не будем».

Не считаю, что я такой прикольный боец и со мной надо конфликтовать. Ну оно нафиг! Ни к чему хорошему не приведет. Какой бы ты сильный ни был, человека можно поставить в такое положение, что он возьмет оружие и выстрелит в тебя. Нельзя своей силой пользоваться.

– У тебя полтора года был день сурка?

– Нет, выходил на работу через день, через два. Я иногда приезжал к ребятам, проверял. Потом нас расписали, кто в какой день работает. Иногда, конечно, ездили по двое-трое. Но не было такого, чтобы каждый день с 8 до 10 часов мы были с человеком.

– А где жили?

– Я жил у себя дома на севере. А ребята вроде квартиру снимали. И я ездил в центр Москвы к шефу.

– Личный охранник – это 500 тысяч в месяц?

– У нас меньше.

***

– Как твой отец реагирует на кулачные бои?

– Он вообще кулачку не принял. Мы с ним долго не общались, ругались. Ему не нравится, что я начал в кулачке драться. Мне кажется, у него возраст взял свое, что он уже давно отошел от этого. Наверное, он думает, что драки – это плохо, это все не надо.

– Он воспринимает это как насилие?

– Не знаю, как он воспринимает. На религиозном уровне или на психологическом. Или он устал от них, или это по правде плохо.

– Ты будешь настаивать, чтобы твой сын был спортсменом?

– Нет, я не буду настаивать ни на чем. Чем хочет, пусть тем и занимается. Не хотел бы я, чтобы он дрался. Когда я выбрал футбол, отец мне сказал: «Иди куда хочешь, чем-нибудь занимайся, но не шляйся на улице». Я пошел на футбол, и он был радостный.

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