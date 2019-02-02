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Кайтсерфер пролетел 200 метров над песчаной косой. Видео прыжка захватывает дух

Кайтсерфер пролетел 200 метров над песчаной косой. Видео прыжка захватывает дух
Eurosport

39 мин. назад

Вот это красота!

Кайтсерфер из Британии Олли Бридж совершил выдающийся прыжок над песчаной косой возле города Доулиш.

Экстремал поднялся в воздух и пролетел над косой около 200 метров, после чего благополучно приземлился в море. Британец отметил, что уже несколько месяцев хотел совершить подобный прыжок, но ждал подходящего прилива.

  • Полет Бриджа занял 8-9 секунд, он поднялся в воздух на высоту 15 метров.
  • Бридж – обладатель трех европейских чемпионств в кайтсерфинге. В 2015 году Олли занял второе место на чемпионате мира в дисциплине курс-рейс.

Кайтсерфер на полной скорости врезался в акулу и почти переквалифицировался в дайверы

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