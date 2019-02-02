Кайтсерфер пролетел 200 метров над песчаной косой. Видео прыжка захватывает дух

Кайтсерфер из Британии Олли Бридж совершил выдающийся прыжок над песчаной косой возле города Доулиш.

Экстремал поднялся в воздух и пролетел над косой около 200 метров, после чего благополучно приземлился в море. Британец отметил, что уже несколько месяцев хотел совершить подобный прыжок, но ждал подходящего прилива.

Полет Бриджа занял 8-9 секунд, он поднялся в воздух на высоту 15 метров.

Бридж – обладатель трех европейских чемпионств в кайтсерфинге. В 2015 году Олли занял второе место на чемпионате мира в дисциплине курс-рейс.

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