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Иванова стала второй в Альтенберге

Иванова стала второй в Альтенберге
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Победила немка Юлия Таубиц.

Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Российская саночница уступила 0,172 секунды победительнице Юлии Таубиц из Германии (1:44,264). Тройку призеров замкнула Андреа Веттер (+0,383) из Италии.

Остальные саночницы сборной России показали следующие результаты: Екатерина Катникова – четвертая (+0,452), Виктория Демченко - шестая (+0,537), Олеся Михайленко - 16-я (+0,977).

  • Иванова и Таубитц одержали по три победы в Кубке мира-2019/20.
  • Следующий этап пройдет в норвежском Лиллехаммере 18-19 января.
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