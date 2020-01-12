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Иванова стала второй в Альтенберге
Победила немка Юлия Таубиц.
Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Российская саночница уступила 0,172 секунды победительнице Юлии Таубиц из Германии (1:44,264). Тройку призеров замкнула Андреа Веттер (+0,383) из Италии.
Остальные саночницы сборной России показали следующие результаты: Екатерина Катникова – четвертая (+0,452), Виктория Демченко - шестая (+0,537), Олеся Михайленко - 16-я (+0,977).
- Иванова и Таубитц одержали по три победы в Кубке мира-2019/20.
- Следующий этап пройдет в норвежском Лиллехаммере 18-19 января.
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