Американская саночница Эмили Суини принимает участие в Олимпийских играх спустя четыре года после страшной аварии на ОИ-2018 в Пхёнчхане. В Корее Суини получила тяжелые травмы, после которых обычно заканчивают карьеру, но смогла вернуться. На трассе в Пекине девушка снова столкнулась с трудностями – она уверенно проехала 12 поворотов, но потеряла контроль на 13-м и перевернулась.

«Это трудное место. Трасса уходит вниз, и тогда вы становитесь немного невесомыми. Это откликнется, если вы немного согнулись в санях или находитесь не в лучшем положении», – сказала Суини в заявлении команды санного спорта США.

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13-й поворот сбил с толку не только Суини – перевернулись многих топовые саночницы, которые приехали на Олимпиаду. Джулия Таубиц из Германии пересекла финишную черту лицом вниз с санями за спиной после аварии на 13-м повороте. Таубиц потребовалась медицинская помощь, она отказалась говорить с журналистами. Тренер сборной Германии по санному спорту Норберт Лох сказал, что спортсменка не получила физических травм, но авария потрясла ее морально.

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Джулия Таубиц Фото: Getty Images

Мадлен Эгле также испытала проблемы на злосчастном участке. Австрийка потеряла много времени при первой попытке и финишировала на четвертом месте, хотя могла попасть в призеры, если бы не 17-я строчка в первом заезде. Золото взяла немка Натали Гайзенбергер – девушка считалась фаворитом, но перед финальными попытками она сильно переживала по поводу поворота. «Я не думаю о своей позиции, потому что случается так много аварий и плохих ситуаций из-за съезда номер 13. Я счастлива, что у меня было два довольно хороших заезда. Это тяжелая ситуация. Возможно, сегодня я буду плохо спать», – говорила Гайзенбергер.

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Источник: NPR.

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