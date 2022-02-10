Сборная России по санному спорту, за которую выступили Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, заняла четвертое место в командной смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Российские саночники отстали от лидера на 1,261 секунды
Золото завоевала сборная Германии, которая показал время 3:03.406 и рекорд трассы. Серебро забрала команда Австрии (+0.080), а третьими стали саночники из Латвии (+0.948).
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11 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – биатлон, лыжные гонки, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке.
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