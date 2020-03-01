Саночник сборной России Роман Репилов выиграл Кубок мира-2019/20.

После финального этапа в немецком Кёнигзее он занял третье место, набрал 765 баллов и сохранил лидерство в общем зачете.

23-летний Репилов опередил итальянца Доминика Фишналлера всего на 16 очков. Третьим в тотале стал обладатель Кубка мира-2018/19, русский саночник Семен Павличенко.

Павличенко же показал лучшее время в одиночках в Кёнигзее, вторым остался австриец Йонас Мюллер, бронза – у Репилова.

Также Роман взял малый Кубок мира в спринте, Павличенко занял второе место.

Для Репилова этот «Большой хрустальный глобус» стал вторым в карьере. Ранее он становился лучшим саночником планете в сезоне-2016/17.

На чемпионате мира-2020 в Сочи 23-летний Роман выиграл две золотые медали – в одиночных санях и в спринте.

Доминирование Репилова и Катниковой, первые победы в спринте. Русские саночники вынесли всех на ЧМ

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