Представитель России Роман Репилов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

Спортсмен показал результат 32,158 секунды. Второе место занял американец Такер Вест (32,191), третьим стал австриец Йонас Мюллер (32,280). Еще один россиянин Семен Павличенко показал шестое время (32,433).

Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Уистлере 13-14 декабря.

Репилов – трехкратный призер чемпионата мира-2017, четырехкратный призер чемпионатов Европы, обладатель Кубка мира-2016/2017.

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