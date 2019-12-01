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Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира в США
Браво, Рома!
Представитель России Роман Репилов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
Спортсмен показал результат 32,158 секунды. Второе место занял американец Такер Вест (32,191), третьим стал австриец Йонас Мюллер (32,280). Еще один россиянин Семен Павличенко показал шестое время (32,433).
- Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Уистлере 13-14 декабря.
- Репилов – трехкратный призер чемпионата мира-2017, четырехкратный призер чемпионатов Европы, обладатель Кубка мира-2016/2017.
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