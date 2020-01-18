Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли чемпионат Европы по санному спорту в двойках. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

Российские саночники преодолели дистанцию за 1 минуту 35.585 секунд. Второе место заняли австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер (+0.100), третьими стали россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0.172). Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира.

28-летние Денисьев и Антонов впервые завоевали золотые медали чемпионата Европы, также они являются серебряными (2015) и бронзовыми призерами (2016) чемпионата Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира (2017) в эстафете.

Чемпионат Европы завершится 19 января.

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