8 февраля на Олимпиаде в Пекине были разыграны медали в женском одиночном разряде. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль в этом зачете.
Тройка призеров выглядит так:
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- Натали Гайзенбергер (Германия)
- Анна Беррейтер (Германия)
- Татьяна Иванова (Россия)
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Напомним, что на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Иванова завоевала серебро в эстафете.
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