8 февраля на Олимпиаде в Пекине были разыграны медали в женском одиночном разряде. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль в этом зачете.

Тройка призеров выглядит так:

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Натали Гайзенбергер (Германия)

Анна Беррейтер (Германия)

Татьяна Иванова (Россия)

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