8 февраля на Олимпиаде в Пекине были разыграны медали в женском одиночном разряде. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль в этом зачете.
Тройка призеров выглядит так:
  • Натали Гайзенбергер (Германия)
  • Анна Беррейтер (Германия)
  • Татьяна Иванова (Россия)
Чемпионат мира
Катникова сенсационно обошла Иванову в борьбе за золото спринта на ЧМ
14/02/2020 В 12:11
Напомним, что на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Иванова завоевала серебро в эстафете.
Нет психологии победителей. Цветков и Логинов лишили себя медали из-за заключительной стрельбы в биатлоне в Пекине
Сергей Устюгов: «Я просрал старт, ради которого тренировался. Задумываюсь о завершении карьеры»
Следите за главными олимпийскими новостями на Eurosport.ru
Санный спорт
Иванова взяла шестое золото чемпионата Европы
18/01/2020 В 12:07
Санный спорт
Иванова выиграла этап Кубка мира в латвийской Сигулде
12/01/2019 В 20:18