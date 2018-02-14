14.02.18 - 14:20
Пхёнчхан-2018
Олимпийский центр санных видов спорта • Финал
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Двойки - Open
Пхёнчхан-2018 - 14 февраля 2018

    
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