15.02.18 - 15:30
Пхёнчхан-2018
Олимпийский центр санных видов спорта • Финал
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Команды (эстафета) - Микст
Пхёнчхан-2018 - 15 февраля 2018

    
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