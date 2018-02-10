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Украинский атлет выпал из саней, но залез обратно и все-таки закончил заезд
Фейл дня.
Украинский саночник Андрей Мандзий стал главным ньюсмейкером первого дня Олимпийских игр-2018.
Во время первого заезда украинец выпал из саней. Мандзий быстро забрался обратно и закончил заезд, но с большим отставанием занял последнее, 40-е место.
- Во втором заезде Андрей показал 25-й результат, но по итогам двух попыток остался 40-м.
- 11 февраля саночники-одиночники разыграют медали.
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