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Украинский атлет выпал из саней, но залез обратно и все-таки закончил заезд

Украинский атлет выпал из саней, но залез обратно и все-таки закончил заезд
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Фейл дня.

Украинский саночник Андрей Мандзий стал главным ньюсмейкером первого дня Олимпийских игр-2018.

Во время первого заезда украинец выпал из саней. Мандзий быстро забрался обратно и закончил заезд, но с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

  • Во втором заезде Андрей показал 25-й результат, но по итогам двух попыток остался 40-м.
  • 11 февраля саночники-одиночники разыграют медали.

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