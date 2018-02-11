Роман Репилов: «Мог отказаться от участия в ОИ, но не хочу, чтобы наши медали выиграл кто-то другой»

21-летний Роман Репилов рассказал о том, каково выступать на первой в карьере Олимпиаде не под российским флагом.

«Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться и не приезжать сюда, но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой.

Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение. Но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот. Приехал в Пхёнчхан, переступая через себя. Приехал сражаться за свою страну», – сказал Репилов в интервью ТАСС.

Репилов идет третьим после двух попыток в соревнованиях одиночек.

Медали будут разыграны 11 февраля.

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