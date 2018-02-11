Австриец Давид Гляйршер стал чемпионом в одиночках, Роман Репилов – 8-й

Австрийский саночник Давид Гляйршер завоевал золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Он показал время в 3.10,702 минуты и опередил всех соперников.

Серебряным призером стал американец Крис Маздзер, он уступил Гляйршеру 26 тысячных секунды. Бронзовую награду взял немец Йоханнес Людвиг, проигравший чемпиону 0,230 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох лидировал перед финальной попыткой, но допустил несколько ошибок и приехал пятым с отставанием в 0,266 секунды.

Роман Репилов из России шел третьим после двух попыток, но неудачно провел третий заезд и закончил Игры на восьмом месте.

Степан Федоров финишировал 13-м, Семен Павличенко – 14-м.

Давид Гляйршер стал вторым представителем Австрии, выигравшим золото в санях. Манфред Шмид победил на Играх-1968.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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