Феликс Лох гнал к третьему подряд золоту, но спустился на пятое место в последней попытке

Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту, немец Феликс Лох выходил лидером на последнюю попытку турнира в Пхёнчхане.

Он был заключительным участником и опережал соперников на 0,192 секунды. Лох уверенно начал заезд, но затем на третьем отрезке совершил одну ошибку, а ближе к финишу еще одну. Первый фейл лишил его 0,2 секунды, а в итоге Феликс закончил четвертую попытку с отставанием в 0,634 секунды. В последнем заезде он финишировал предпоследним.

Эти ошибки отбросили немца с первого места на итоговое пятое, он остался без медалей в Пхёнчхане.

Лох побеждал в одиночном разряде в Ванкувере и Сочи, а также выигрывал в составе сборной Германии в эстафете в 2014 году.

Олимпийским чемпионом-2018 стал Давид Гляйршир, принесший Австрии вторую золотую награду с 1968 года. Серебро получил американец Крис Маздзер, бронза – у еще одного немца, Йоханнеса Людвига.

Роман Репилов из России был третьим после двух попыток, но в итоге закончил соревнования на восьмом месте.

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