После двух попыток в санях-одиночках в топ-4 три немки, Екатерина Батурина – 20-я

В олимпийских соревнованиях по санному спорту завершились первая и вторая попытка в женском одиночном разряде.

Лидирует Натали Гайзенбергер из сборной Германии – она показала первое время в стартовом заезде и стала третьей в следующей попытке. Она на 0,12 секунды опережает соотечественницу Дайану Айтбергер.

На третьем месте идет канадская спортсменка Алекс Гоф – она проигрывает Гайзенбергер 0,191 секунды. Четвертой после двух попыток финишировала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Татьяна Хюффнер. Ее отставание – 0,207 секунды.

Екатерина Батурина из сборной России показала 21-е и 16-е время в двух первых попытках и в общем зачете занимает 20-ю позицию.

В топ-4 попали три немецкие саночницы.

Натали Гайзенбергер – олимпийская чемпионка-2014 в одиночных санях и получила золото в Сочи в эстафете.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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