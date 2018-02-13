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Гайзенбергер стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Батурина поднялась на 15-е место

Гайзенбергер стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Батурина поднялась на 15-е место
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях одиночниц.

Она лидировала на протяжении всех четырех попыток, закончила дистанцию за 3.05,232 минуты и стала первой. Она на 0,367 секунды опередила соотечественницу Дайану Айтбергер.

Бронзовую медаль взяла канадская спортсменка Алекс Хоф, ее отставание – 0,412 секунды.

На четвертой позиции оказалась еще одна представительница Германии, олимпийская чемпионка Ванкувера Татьяна Хюфнер.

  • Натали Гайзенбергер выиграла третью золотую олимпийскую награду после победы в одиночном разряде и эстафете Сочи-2014.
  • Екатерина Батурина из России после двух попыток шла 20-й, но во второй день соревнований поднялась на 15-е место.

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