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Гайзенбергер стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Батурина поднялась на 15-е место
Немецкая саночница Натали Гайзенбергер стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях одиночниц.
Она лидировала на протяжении всех четырех попыток, закончила дистанцию за 3.05,232 минуты и стала первой. Она на 0,367 секунды опередила соотечественницу Дайану Айтбергер.
Бронзовую медаль взяла канадская спортсменка Алекс Хоф, ее отставание – 0,412 секунды.
На четвертой позиции оказалась еще одна представительница Германии, олимпийская чемпионка Ванкувера Татьяна Хюфнер.
- Натали Гайзенбергер выиграла третью золотую олимпийскую награду после победы в одиночном разряде и эстафете Сочи-2014.
- Екатерина Батурина из России после двух попыток шла 20-й, но во второй день соревнований поднялась на 15-е место.
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