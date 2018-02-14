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Немецкие саночники Вендль и Арльт победили в двойках

Немецкие саночники Вендль и Арльт победили в двойках
Eurosport

43 мин. назад

Вторые – австрийцы. Третьи – тоже немцы.

Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт выиграли золото в санях-двойках.

Второе место за австрийцами Петером Пенцом и Георгом Фишлером. Бронза у немцев Тони Эггерта и Саши Бенекена.

  • Лучшая из двоек с представителями из России Александр Денисьев – Владислав Антонов на 11 месте.
  • Олимпиада в Пхёнчхане началась 9 февраля и закончится 25 февраля.

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