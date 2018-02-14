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Немецкие саночники Вендль и Арльт победили в двойках
Вторые – австрийцы. Третьи – тоже немцы.
Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт выиграли золото в санях-двойках.
Второе место за австрийцами Петером Пенцом и Георгом Фишлером. Бронза у немцев Тони Эггерта и Саши Бенекена.
- Лучшая из двоек с представителями из России Александр Денисьев – Владислав Антонов на 11 месте.
- Олимпиада в Пхёнчхане началась 9 февраля и закончится 25 февраля.
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